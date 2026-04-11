Военкор прокомментировал атаку на космодром Плесецк

21:16, 11 апреля 2026

Военкор Коц: Украина атаковала космодром Плесецк во время пуска ракеты
Юлия Мискевич

Фото: РИА Новости

Украина попыталась сорвать пуск новой российской группировки спутников связи проекта «Рассвет» с космодрома Плесецк. В момент старта на объект была совершена атака беспилотников, сообщил президенту Владимиру Путину глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Подробности дал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

Несмотря на попытку помешать запуску, ракета ушла штатно, спутники успешно выведены на орбиту, подчеркнул военный корреспондент.

«Плесецк — это Архангельская область, примерно 180 километров южнее Архангельска и более 1500 километров по прямой от ближайших районов Украины. То есть это не приграничный нефтепарк и не склад в 200–300 километров от линии фронта, а глубина российской территории, куда обычные фронтовые БПЛА просто не дотягиваются по радиусу», — рассказал Коц.

Первые 16 спутников, которые считаются российским ответом Starlink, были запущены с космодрома Плесецк 23 марта. Космические аппараты выведены ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-M».

