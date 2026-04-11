Зеленский высказался об обмене пленными с Россией

Зеленский заявил, что для Киева принципиально вернуть всех солдат ВСУ из плена

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для Киева принципиально вернуть всех солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из плена. Об обмене пленными с Россией он высказался в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал возвращение 175 украинских военных. «Среди них есть раненые. Большинство находились в плену с 2022 года. И наконец — дома», — написал глава Украины.

Зеленский поблагодарил каждого в мире, кто помогает в возвращении солдат ВСУ.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что Россия вернула из украинского плена 175 бойцов, взамен Москва передала Киеву 175 пленных украинских солдат. Также в Россию вернулись с Украины последние семь жителей Курской области.