14:02, 11 апреля 2026

Зеленский высказался об обмене пленными с Россией

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для Киева принципиально вернуть всех солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из плена. Об обмене пленными с Россией он высказался в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал возвращение 175 украинских военных. «Среди них есть раненые. Большинство находились в плену с 2022 года. И наконец — дома», — написал глава Украины.

Зеленский поблагодарил каждого в мире, кто помогает в возвращении солдат ВСУ.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что Россия вернула из украинского плена 175 бойцов, взамен Москва передала Киеву 175 пленных украинских солдат. Также в Россию вернулись с Украины последние семь жителей Курской области.

