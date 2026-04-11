13:54, 11 апреля 2026Россия

Жителей хутора на Кубани эвакуировали из-за обнаружения обломков беспилотника

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Жителей хутора Трудобеликовский Красноармейского района Краснодарского края эвакуировали после обнаружения обломков боевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани в Telegram.

«Пострадавших нет. Фрагменты беспилотника обнаружили на одной из улиц. Из-за падения обломков поврежден забор частного дома», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на месте находятся оперативные и специальные службы. Кроме того, для эвакуированных жителей в местном Доме культуры открыли пункт временного размещения.

Ранее Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили 99 БПЛА в небе над российскими регионами. Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 10 апреля до 7:00 11 апреля по московскому времени.

