07:45, 11 апреля 2026Россия

Средства ПВО сбили почти 100 БПЛА в небе над Россией

Минобороны: Средства ПВО сбили 99 БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 99 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере Max.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 10 апреля по 7:00 11 апреля по московскому времени.

«Перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областей и над акваториями Азовского и Черного морей», — сообщили в оборонном ведомстве.

В ночь на 10 апреля средства противовоздушной обороны сбили над регионами России более полутора сотен украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Последние новости

    Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю. Что известно о будущих полетах к Луне?

    Предсказан следующий шаг ВСУ в ДНР после потери Дибровы

    Средства ПВО сбили почти 100 БПЛА в небе над Россией

    Аргентина выдала России находившегося в розыске мошенника

    Лавров прокомментировал утечку его бесед с Сийярто

    Одной категории россиян перестали предлагать высокие зарплаты

    ФИФА оставила матчи сборной Ирана на ЧМ-2026 в США

    Зеленского предложили переселить

    Священник перечислил допустимые продукты для освящения перед Пасхой

    Каллас назвали слабоумной после заявлений о Ближнем Востоке и Украине

    Все новости
