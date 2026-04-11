Средства ПВО сбили почти 100 БПЛА в небе над Россией

Минобороны: Средства ПВО сбили 99 БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 99 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере Max.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 10 апреля по 7:00 11 апреля по московскому времени.

«Перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областей и над акваториями Азовского и Черного морей», — сообщили в оборонном ведомстве.

В ночь на 10 апреля средства противовоздушной обороны сбили над регионами России более полутора сотен украинских беспилотных летательных аппаратов.