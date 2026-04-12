Американский профессор сделал предупреждение о поставках оружия Украине

Профессор Миршаймер: Последнее, что хотят Штаты, давать оружие и технику Украине

После атак на Иран оказание военной помощи Украине стало максимально непривлекательным для США. Такое мнение в интервью Гленну Диесену на его YouTube-канале выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Собираемся ли мы предоставить Украине целый арсенал оружия, который позволит Украине одержать победу на поле боя? Думаю, наш ответ — нет. Мы настолько истощили запасы, что последнее, что нам хочется делать — это отдавать украинцам ценное оружие и военную технику», — подчеркнул политолог.

По его словам, даже в случае краха киевского режима США смогут полностью переложить ответственность за провал на Европу. Миршаймер уверен, что Россия готовится к масштабному наступлению, а украинские войска находятся в отчаянном положении.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, сколько времени продолжались переговоры с представителями Ирана. По его словам, 21-часовой диалог носил предметный характер.

До этого президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Ираном насыщенными. «Посмотрим, что будет. Вне зависимости от того, что произойдет, мы побеждаем. Мне все равно, заключим мы сделку или нет», — сказал он.