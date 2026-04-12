19:00, 12 апреля 2026Россия

Благодатный огонь привезли в главный храм Крыма

Благодатный огонь доставили в Александро-Невский собор в Симферополе
Александра Качан (Редактор)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Благодатный огонь доставили в главный храм Крыма, кафедральный Александро-Невский собор в Симферополе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу собора.

Огонь прибыл в Крым в 16:00 мск, его транспортировкой занимались представители Фонда Андрея Первозванного. В храме огонь встретил старший священник Александро-Невского собора иерей Андрей Халюта. Далее пламя отвезут в Свято-Владимирской собор в Херсонесе, прибытие ожидается к 17:00 мск.

Ранее благодатный огонь доставили из Иерусалима к бойцам Южного военного округа в ДНР. Протоиерей Михаил указал на большое духовное значение этого события для бойцов.

    Последние новости

    Путин назвал полет Гагарина в космос осуществлением мечты человечества

    В США обеспокоились превосходством России в производстве БПЛА

    Благодатный огонь привезли в главный храм Крыма

    Глава «Роскосмоса» поздравил соотечественников с Пасхой

    Россияне возложили цветы к памятнику Гагарину в Буэнос-Айресе

    В России оценили финансовые последствия выхода США из ВОЗ

    Спасшей десятки человек гигантской крысе-саперу поставили памятник

    «Локомотив» вырвал ничью у махачкалинского «Динамо» в матче РПЛ

    Трамп пригрозил Китаю пошлинами в случае помощи Ирану

    Путин заявил о работе космического потенциала России на суверенитет и безопасность

    Все новости
