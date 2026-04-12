Благодатный огонь привезли в главный храм Крыма

Благодатный огонь доставили в главный храм Крыма, кафедральный Александро-Невский собор в Симферополе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу собора.

Огонь прибыл в Крым в 16:00 мск, его транспортировкой занимались представители Фонда Андрея Первозванного. В храме огонь встретил старший священник Александро-Невского собора иерей Андрей Халюта. Далее пламя отвезут в Свято-Владимирской собор в Херсонесе, прибытие ожидается к 17:00 мск.

Ранее благодатный огонь доставили из Иерусалима к бойцам Южного военного округа в ДНР. Протоиерей Михаил указал на большое духовное значение этого события для бойцов.