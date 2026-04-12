Боец ВС РФ Новосибирск: Благодатный огонь доставили из Иерусалима в зону СВО

Благодатный огонь доставили из Иерусалима к бойцам Южного военного округа в ДНР. Об этом рассказал замкомандира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным Новосибирск в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам военнослужащего, огонь прибыл в полевой храм 242-го гвардейского мотострелкового полка. Он отметил, что сначала тот преодолел путь от Израиля до Ростова на военном борту, а оттуда — в ДНР на ростовском транспорте. «Данное мероприятие посвящено тому, чтобы каждый военнослужащий мог прикоснуться к тому священному огню», — добавил Новосибирск.

Протоиерей Михаил указал на большое духовное значение этого события для бойцов в зоне специальной военной операции. «Такая радость, как Благодатный огонь, — на земле, где совершается битва добра и зла. Мы благодарны, что Господь дал нам радость Благодатного огня», — заявил он. Священнослужитель объяснил, что участие в богослужении позволяет военным сохранять внутреннюю опору и ощущение единства.

Накануне Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Впоследствии Иерусалимский патриарх зажег от него свечи и передал огонь представителям духовенства и верующим, которые собрались в храме.