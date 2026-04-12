02:06, 12 апреля 2026Мир

Переговоры между Ираном и США в Исламабаде продолжатся в воскресенье

Марина Совина
Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Getty Images

Переговорный процесс между Ираном и США в Исламабаде продолжится 12 апреля, пишет агентство Fars.

По данным издания, стороны не смогли прийти к взаимопониманию во время предыдущего раунда переговоров. Старт нового раунда назначен на утро воскресенья, отметили журналисты.

Накануне, 11 апреля, Иран передал премьер-министру Пакистана Шехбазу Шарифу список своих красных линий в переговорах с США. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани отметила, что Тегеран будет вести переговоры, «держа палец на спусковом крючке». Она подчеркнула, что Иран открыт для диалога, но прекрасно осознает отсутствие доверия.

