Иран обозначил список красных линий в переговорах с США

Иран передал премьеру Пакистана список своих красных линий в переговорах с США

Иран передал премьер-министру Пакистана Шехбазу Шарифу список своих красных линий в переговорах с США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

«По сообщению иранского государственного телевидения, делегация Тегерана обозначила Шарифу красные линии, добавив, что они касаются Ормузского пролива, разблокировки заблокированных активов Ирана, выплаты военных репараций и прекращения огня во всем регионе», — говорится в материале агентства.

Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани отметила, что Тегеран будет вести переговоры, «держа палец на спусковом крючке». Она подчеркнула, что Иран открыт для переговоров, но прекрасно осознает отсутствие доверия.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде уже начались.