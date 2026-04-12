Кадыров показал кадры ликвидации группы ВСУ на Харьковском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры ликвидации группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

На видео дроны атакуют укрытие и личный состав противника в лесном массиве. По словам политика, в результате налета все объекты были уничтожены.

Кадыров уточнил, что удар наносился силами батальона имени Шейха Мансура Минобороны РФ на харьковском направлении. «Меньшего от наших бойцов мы и не ожидали», — отметил он.

Когда были сняты кадры — не поясняется.

9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО. По данным Минобороны, с начала действия режима тишины ВСУ пытались атаковать Россию почти 2000 раз.