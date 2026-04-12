Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:10, 12 апреля 2026Бывший СССР

Кадыров показал кадры ликвидации группы ВСУ на Харьковском направлении
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры ликвидации группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

На видео дроны атакуют укрытие и личный состав противника в лесном массиве. По словам политика, в результате налета все объекты были уничтожены.

Кадыров уточнил, что удар наносился силами батальона имени Шейха Мансура Минобороны РФ на харьковском направлении. «Меньшего от наших бойцов мы и не ожидали», — отметил он.

Когда были сняты кадры — не поясняется.

9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО. По данным Минобороны, с начала действия режима тишины ВСУ пытались атаковать Россию почти 2000 раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан признал свое поражение на выборах в парламент Венгрии

    Орбан выступил с заявлением о результатах выборов

    Во Франции призвали прекратить финансирование Украины после одного видео

    В Финляндии предупредили о последствиях победы Орбана на выборах в Венгрии

    Кадыров показал кадры ликвидации группы ВСУ

    На Западе откровенно высказались о конфликте на Украине

    Противники Орбана начали лидировать на выборах в парламент Венгрии

    «Величайший» союзник США отказался участвовать в блокаде Ормузского пролива

    США уличили в пренебрежении на переговорах с Ираном

    В России назвали причину нарушения ВСУ пасхального перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok