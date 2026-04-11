16:08, 11 апреля 2026

Пасхальное перемирие в зоне СВО вступило в силу

Пасхальное перемирие в зоне СВО, объявленное Путиным, вступило в силу
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции (СВО) вступило в силу. Об этом сообщает информационная служба «Вести».

Перемирие будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа усомнился в успехе пасхального перемирия. По мнению депутата, президент Украины Владимир Зеленский вряд ли сможет его соблюсти, потому что не контролирует свою армию.

9 апреля Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение российского лидера носит гуманитарный характер. Он назвал Пасху светлым праздником для россиян и отметил, что аналогичные ценности и у украинцев.

