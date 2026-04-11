Россия
13:57, 11 апреля 2026

В России усомнились в успехе пасхального перемирия

Депутат Чепа: Для пасхального перемирия Зеленский не контролирует свою армию
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Священник окропляет военнослужащего СБУ в преддверии православной Пасхи

Священник окропляет военнослужащего СБУ в преддверии православной Пасхи. Фото: Stringer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли сможет соблюсти пасхальное перемирие, потому что не контролирует свою армию, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет соблюдать режим тишины исключительно зеркально. Информация о возможном продлении прекращения огня после Пасхи доведена до России.

Депутат отметил, что украинский глава, в отличие от президента России Владимира Путина, не контролирует свою армию. Он напомнил, что в прошлое перемирие российский лидер отдал приказ по телефону и он был мгновенно выполнен. Однако Зеленский не может рассчитывать на то же самое в отношении Вооруженных сил Украины.

«Он задавил всю оппозицию и прессу, а вот войсками не очень хорошо управляет», — сказал Чепа.

9 апреля Путин объявил пасхальное перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Отмечается, что РФ исходит из того, что Украина последует ее примеру.

