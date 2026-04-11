Депутат Чепа: Для пасхального перемирия Зеленский не контролирует свою армию

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли сможет соблюсти пасхальное перемирие, потому что не контролирует свою армию, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет соблюдать режим тишины исключительно зеркально. Информация о возможном продлении прекращения огня после Пасхи доведена до России.

Депутат отметил, что украинский глава, в отличие от президента России Владимира Путина, не контролирует свою армию. Он напомнил, что в прошлое перемирие российский лидер отдал приказ по телефону и он был мгновенно выполнен. Однако Зеленский не может рассчитывать на то же самое в отношении Вооруженных сил Украины.

«Он задавил всю оппозицию и прессу, а вот войсками не очень хорошо управляет», — сказал Чепа.

9 апреля Путин объявил пасхальное перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Отмечается, что РФ исходит из того, что Украина последует ее примеру.