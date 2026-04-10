13:04, 10 апреля 2026Россия

В Кремле прокомментировали решение Путина о пасхальном перемирии

Песков: Решение Путина о пасхальном перемирии носит гуманитарный характер
Майя Назарова

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Решение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии с Украиной носит гуманитарный характер. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Пасха — светлый праздник для россиян. Песков отметил, что аналогичные ценности и у украинцев.

До этого военкор Александр Коц назвал пасхальное перемирие политическим дзюдо Путина против лидера Украины Владимира Зеленского.

Об объявлении пасхального перемирия стало известно вечером 9 апреля. Президент России сообщил, что режим прекращения огня будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. О прекращении огня просил и Зеленский — он утверждал, что Украина ответит на паузу в боевых действиях симметрично и Киев всегда был готов к такому шагу.

    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    Иран назвал переговоры «инструментом США для выигрыша времени и подготовки к нападению»

    Москвичам рассказали о повторении снегопадов

    В Кремле высказались о перемирии и мире с Украиной

    Внучка Бориса Ельцина показала интимное фото с сыном Березовского

    Работа европейского аэропорта была парализована из-за воздушных шаров с контрабандой

    Евросоюзу пришлось нарастить импорт российского газа

    Звезду «Ворониных» уволили из театра из-за возраста

    Бездомный порезал российскую пенсионерку садовыми ножницами

    Россиянам назвали новую схему мошенников в сфере ЖКУ

    Все новости
