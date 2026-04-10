В Кремле прокомментировали решение Путина о пасхальном перемирии

Песков: Решение Путина о пасхальном перемирии носит гуманитарный характер

Решение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии с Украиной носит гуманитарный характер. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Пасха — светлый праздник для россиян. Песков отметил, что аналогичные ценности и у украинцев.

До этого военкор Александр Коц назвал пасхальное перемирие политическим дзюдо Путина против лидера Украины Владимира Зеленского.

Об объявлении пасхального перемирия стало известно вечером 9 апреля. Президент России сообщил, что режим прекращения огня будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. О прекращении огня просил и Зеленский — он утверждал, что Украина ответит на паузу в боевых действиях симметрично и Киев всегда был готов к такому шагу.