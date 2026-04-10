10:44, 10 апреля 2026

В России пасхальное перемирие назвали политическим дзюдо Путина

Майя Назарова

Фото: РИА Новости

Военкор Александр Коц назвал пасхальное перемирие, объявленное Россией, политическим дзюдо президента Владимира Путина против украинского лидера Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram-канале.

По мнению Коца, Путину удалось перехитрить президента Украины. «Он-то думал, что перевернул игру, предложив России одновременно и пасхальное, и энергетическое паузы. Пытался под гуманитарной ширмой припихнуть большую передышку», — написал Коц о Зеленском.

Как утверждает военкор, лидер Украины допускал, что Москва ничего не сможет сделать в этой ситуации. Однако российский президент объявил о перемирии с четко обозначенными сроками. «Снова фирменное политическое дзюдо от Путина в действии», — подчеркнул Коц.

Об объявлении пасхального перемирия стало известно вечером 9 апреля. Президент России сообщил, что режим прекращения огня будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. О прекращении огня просил и Зеленский — он утверждал, что Украина ответит на паузу в боевых действиях симметрично, и Киев всегда был готов к такому шагу.

