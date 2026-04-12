Крупнейший производитель напитков зарегистрировал в России товарный знак

Coca-Cola зарегистрировала в России товарный знак Coke

Ушедшая из России американская компания The Coca-Cola Company, которая является крупнейшим производителем безалкогольных и газированных напитков, зарегистрировала в России товарный знак. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о товарном знаке «Coke», под которым будут продавать фруктовые безалкогольные напитки, содовую воду, прохладительные безалкогольные напитки или эссенции для приготовления напитков. Он регистрируется на 10 лет.

Ранее The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на некоторые товарные знаки.