Лукашенко назвал главное завоевание белорусов

11:45, 12 апреля 2026

Лукашенко назвал мир без войн главным завоеванием белорусского народа
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал жизнь в мире без войн главным завоеванием белорусского народа. Об этом он заявил во время посещения храма Святителя Николая Чудотворца в агрогородке Евдокимовичи Шкловского района, передает корреспондент БелТА.

«Должен сказать, что нам жаловаться не на что, мы живем, самое главное, в мире и согласии. Без войн, без столкновений уже после 2020 года несколько лет. И это самое главное завоевание нашего народа», — убежден белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что в стране созданы все условия для того, чтобы население могло трудиться и жить достойно. По его словам, те, кто трудятся и хотят нормально жить, получают «соответствующее от этой жизни».

Ранее президент Белоруссии сообщил, что республика готовится к войне, хотя и выступает категорически против нее.

