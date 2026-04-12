Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:23, 12 апреля 2026Россия

Москалькова рассказала о выплатах эвакуированным украинцам

Москалькова: Вывезенные из зоны СВО украинцы получили денежные выплаты
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Граждане Украины, которые были эвакуированы из зоны боевых действий, получили выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Они получили выплаты по 10 тысяч, они имеют право на свободное передвижение», — рассказала омбудсмен.

По ее словам, те, кто имеет документы и хочет выехать, могут это сделать самостоятельно или при помощи государства.

«Наши русские люди, они же очень добрые, сердечные, они им тоже оказывают помощь», — добавила Москалькова.

Ранее стало известно, что семь жителей Курской области, которые были последними из числа незаконно удерживаемых в украинском плену в Сумской области, доставлены автобусом в Курск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok