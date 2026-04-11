Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:43, 11 апреля 2026Россия

Автобус с вернувшимися из украинского плена россиянами прибыл в Курск

Автобус с семью вернувшимися из украинского плена россиянами прибыл в Курск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Придыбайло / РИА Новости

Семь жителей Курской области, которые были последними из числа незаконно удерживаемых в украинском плену в Сумской области, доставлены автобусом в Курск, пишет ТАСС.

Утром в субботу, 11 апреля, они выехали с Украины и направились в сторону Белоруссии.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла на погранпункт белорусско-украинской границы, где встретила курян. Она рассказала, что россиянам понадобилась медицинская помощь.

Россия вернула из украинского плена 175 военных, взамен Москва передала Киеву 175 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина обменялись пленными перед Пасхой. По меньшей мере семь человек удерживались ВСУ как заложники

    В США оценили ход переговоров с Ираном

    Российский вратарь пропустил пять голов в первом матче после получения паспорта Норвегии

    Путин прибыл в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

    Автобус с вернувшимися из украинского плена россиянами прибыл в Курск

    Отец Маска пришел на пасхальную службу в главный храм России

    На Западе рассказали о подрыве шансов Украины вступить в Евросоюз

    В США сделали заявление о гарантиях безопасности для Украины

    В Москву доставили частицу пасхального Благодатного огня

    Раскрыты подробности переговоров между США и Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok