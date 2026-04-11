Автобус с вернувшимися из украинского плена россиянами прибыл в Курск

Автобус с семью вернувшимися из украинского плена россиянами прибыл в Курск

Семь жителей Курской области, которые были последними из числа незаконно удерживаемых в украинском плену в Сумской области, доставлены автобусом в Курск, пишет ТАСС.

Утром в субботу, 11 апреля, они выехали с Украины и направились в сторону Белоруссии.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла на погранпункт белорусско-украинской границы, где встретила курян. Она рассказала, что россиянам понадобилась медицинская помощь.

Россия вернула из украинского плена 175 военных, взамен Москва передала Киеву 175 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).