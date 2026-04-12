Бывший СССР
23:47, 12 апреля 2026

Муж и жена записались в ВСУ операторами дронов и были ликвидированы

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Супруги Богдан и Светлана Полищук, записавшиеся в Вооруженные силы Украины (ВСУ) операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), были уничтожены. Об этом сообщает Telegram-канал «Военндело».

Уточняется, что пара служила в 152-й егерской бригаде. Муж и жена были ликвидированы 24 марта точечным ударом на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее жена солдата ВСУ обматерила оказавшегося в российском плену мужа. Бойцу разрешили связаться с семьей, однако супруга в нецензурной форме выразила недовольство тем, что ее муж выжил.

