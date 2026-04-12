Соскин: Продление пасхального перемирия негативно отразится на Зеленском

Продление пасхального перемирия станет «горящим котлом» для президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, украинскому лидеру необходимо, чтобы боевые действия продолжались, поскольку «энергия крови» поддерживает Зеленского и все его окружение. Если перемирие будет продлено, то это негативно отразится на президенте, отметил Соскин.

«Сейчас очень важно, продлится ли пасхальное перемирие. На неделю легко ведь продлить, правда? И тогда многие вещи обнажатся. (...) Когда кровавое марево сходит, сразу видно руины вместо страны. Тогда люди начинают спрашивать: кто это все сделал? Кто до этого всего довел? Почему не уберег страну?» — пояснил он.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что пасхальное перемирие не станет долгосрочным. Он считает, что вероятность того, что праздничное перемирие продолжится, слишком мала.