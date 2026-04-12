Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:10, 12 апреля 2026Бывший СССР

На Украине рассказали о попадании Зеленского в «горящий котел»

Соскин: Продление пасхального перемирия негативно отразится на Зеленском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Продление пасхального перемирия станет «горящим котлом» для президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, украинскому лидеру необходимо, чтобы боевые действия продолжались, поскольку «энергия крови» поддерживает Зеленского и все его окружение. Если перемирие будет продлено, то это негативно отразится на президенте, отметил Соскин.

«Сейчас очень важно, продлится ли пасхальное перемирие. На неделю легко ведь продлить, правда? И тогда многие вещи обнажатся. (...) Когда кровавое марево сходит, сразу видно руины вместо страны. Тогда люди начинают спрашивать: кто это все сделал? Кто до этого всего довел? Почему не уберег страну?» — пояснил он.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что пасхальное перемирие не станет долгосрочным. Он считает, что вероятность того, что праздничное перемирие продолжится, слишком мала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok