Буданов дал оценку пасхальному перемирию

10:50, 12 апреля 2026

Буданов: Пасхальное перемирие не станет долгосрочным
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / Reuters

Пасхальное перемирие не станет долгосрочным. Такое мнение выразил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), пишет издание Insider UA.

По его мнению, вероятность того, что праздничное перемирие продолжится, слишком невелика. Буданов напомнил, что ранее на Пасху объявляли тишину, однако ее неоднократно нарушали.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие началось в 16:00 по московскому времени 11 апреля. Оно продлится до 13 апреля. После его наступления сообщалось о нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины.

