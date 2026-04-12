На Западе назвали переломный момент в конфликте США и Ирана

Объявление перемирия между Ираном и США стало поворотным моментом в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом пишет журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.

«Объявление о временном прекращении огня между Ираном и коалицией, сформированной Соединенными Штатами и Израилем, знаменует собой решающий поворотный момент в самом опасном конфликте в истории Ближнего Востока», — отметил он.

При этом журналист считает, что соглашение сторон остается хрупким и может сорваться. Однако, несмотря на это, Иран уже вышел из конфликта победителем, достигнув своих стратегических целей и продемонстрировав способность к сдерживанию.

«Может произойти новый раунд боевых действий. Но на стратегическом уровне война уже принесла свой самый важный результат — и он не в пользу Запада», — подчеркивает Лейрос.

Ранее бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд допустил, что Израиль попытается сорвать режим прекращения огня между США и Ираном.