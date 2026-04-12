Один человек не выжил во время пожара во Внуково

19:49, 12 апреля 2026Россия

Один человек не выжил и 11 спаслись во время пожара во Внуково
Зарина Дзагоева
Один человек не выжил во время пожара в квартире во Внуково, Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что квартира находилась на втором этаже жилого здания. В настоящее время пожар локализован. 11 человек удалось спасти, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии суд арестовал на два месяца трех фигурантов уголовного дела о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе. Уточняется, что все трое — собственник складов Гудумак и организаторы пиротехнического производства Усов и Сухарев — будут находиться под стражей до 10 июня.

