14:56, 12 апреля 2026Силовые структуры

Фигурантов дела о взрыве склада пиротехники во Владикавказе арестовали

Зарина Дзагоева
Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В Северной Осетии суд арестовал на два месяца трех фигурантов уголовного дела о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Уточняется, что все трое — собственник складов Гудумак и организаторы пиротехнического производства Усов и Сухарев — будут находиться под стражей до 10 июня. Их подозревают по части 3 статьи 238 УК РФ — «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее стало известно о взрыве, который прогремел в здании на улице Августовских Событий в центре Владикавказа. После этого начался мощный пожар и произошло задымление. Очевидцы сообщили о «белых вспышках» и «хлопках». По последним данным, пострадали 15 человек, еще двоих спасти не удалось.

