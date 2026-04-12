Фигурантов дела о взрыве склада пиротехники во Владикавказе арестовали

В Северной Осетии арестовали трех фигурантов дела о взрыве склада пиротехники

В Северной Осетии суд арестовал на два месяца трех фигурантов уголовного дела о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Уточняется, что все трое — собственник складов Гудумак и организаторы пиротехнического производства Усов и Сухарев — будут находиться под стражей до 10 июня. Их подозревают по части 3 статьи 238 УК РФ — «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее стало известно о взрыве, который прогремел в здании на улице Августовских Событий в центре Владикавказа. После этого начался мощный пожар и произошло задымление. Очевидцы сообщили о «белых вспышках» и «хлопках». По последним данным, пострадали 15 человек, еще двоих спасти не удалось.