В Иране заявили о противоречиях в переговорах с США

После завершения третьего раунда консультаций в Исламабаде между Тегераном и Вашингтоном сохраняются серьезные противоречия. Об этом пишет Tasnim.
«Теперь дело за США — им предстоит преодолеть свои завышенные требования и заменить свои амбиции реалистичным подходом», — подчеркнули журналисты. В Тегеране заявили, что диалог продолжится.
Ранее стало известно, что переговоры США и Ирана могут продолжиться в воскресенье, 12 апреля.