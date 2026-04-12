В Иране заявили о противоречиях в переговорах с США

Tasnim: После переговоров между Ираном и США остались серьезные противоречия

После завершения третьего раунда консультаций в Исламабаде между Тегераном и Вашингтоном сохраняются серьезные противоречия. Об этом пишет Tasnim.

Как отметило издание, между делегациями двух стран на переговорах все еще сохраняются серьезные разногласия.

«Теперь дело за США — им предстоит преодолеть свои завышенные требования и заменить свои амбиции реалистичным подходом», — подчеркнули журналисты. В Тегеране заявили, что диалог продолжится.

Ранее стало известно, что переговоры США и Ирана могут продолжиться в воскресенье, 12 апреля.