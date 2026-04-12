Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:47, 12 апреля 2026Мир

В Иране заявили о противоречиях в переговорах с США

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

После завершения третьего раунда консультаций в Исламабаде между Тегераном и Вашингтоном сохраняются серьезные противоречия. Об этом пишет Tasnim.

Как отметило издание, между делегациями двух стран на переговорах все еще сохраняются серьезные разногласия.

«Теперь дело за США — им предстоит преодолеть свои завышенные требования и заменить свои амбиции реалистичным подходом», — подчеркнули журналисты. В Тегеране заявили, что диалог продолжится.

Ранее стало известно, что переговоры США и Ирана могут продолжиться в воскресенье, 12 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина обменялись пленными перед Пасхой. По меньшей мере семь человек удерживались ВСУ как заложники

    Переговоры между Ираном и США в Исламабаде продолжатся в воскресенье

    Переговоры Ирана и США завершились спустя 14 часов

    Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за один жест

    В Иране заявили о противоречиях в переговорах с США

    В Иране назвали условие открытия Ормузского пролива

    В России рассказали о попытках вербовать доминиканцев в ряды ВСУ

    Космонавты «Роскосмоса» обратились к россиянам с МКС

    Иран пообещал пресечь попытки военных судов пройти через Ормузский пролив

    Раскрыто возможное письмо Лерчек судье о смягчении срока Артему Чекалину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok