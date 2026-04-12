15:19, 12 апреля 2026Мир

Президент Ирана поблагодарил Россию

Пезешкиан поблагодарил Россию за гуманитарную помощь иранцам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПраздники в России

Фото: Ahmed Jalil / EPA-EFE / Pool / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил Москву за оказанную иранскому народу гуманитарную помощь. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, Пезешкиан выразил признательность за российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию конфликта с Израилем и США. «Масуд Пезешкиан поздравил Владимира Путина и всех православных христиан России с праздником Пасхи», — говорится в сообщении Кремля.

В субботу, 11 апреля, в Пакистане прошли переговоры между делегациями Ирана и США. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская делегация возвращается на родину, не достигнув сделки с Исламской Республикой. По его словам, представители Вашингтона проявили гибкость на встрече со стороной Тегерана, а предложение от них стало окончательным и наилучшим. Однако Иран не согласился с предложениями.

