Россия
07:10, 12 апреля 2026

Россиян предупредили об уголовном наказании и штрафе за рыбалку

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Весной в период нереста вводятся ограничения и запреты на ловлю определенных видов рыбы, напомнил юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Юрист напомнил, что общий запрет на рыбную ловлю на территории РФ обычно действует с 20 апреля по 20 июня. Он уточнил, что в нерестовый период запрещается промышленное рыболовство, а для любительского рыболовства устанавливаются дополнительные ограничения. Гражданам необходимо осуществлять лов рыбы одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега без применения плавательных средств с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях добычи, указал Хаминский.

С 2021 года действуют новые нормы закона о любительском рыболовстве, которые установили презумпцию бесплатной рыбалки в водоемах общего пользования

Александр Хаминскийюрист

«Не допускается рыбалка с использованием взрывчатых и химических веществ, с применением электротока, с применением сетей.
В общем случае на лодках рыбачить можно, но они должны быть официально зарегистрированы, и на них распространяются те же запреты, что и на лов с берега. Действующие нормативы регулируют как размер вылавливаемой рыбы, так и общей массы. Общим правилом является размер улова не более 5 килограммов на человека в сутки», — рассказал эксперт.

Юрист предупредил, что за нарушение правил рыболовства установлена как административная, так и уголовная ответственность.
Административная влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи, дополнил он.

«Уголовная ответственность может обернуться для рыбака штрафом до 500 тысяч рублей, а также исправительными работами реальным сроком до двух лет. Однако надо иметь в виду, что уголовная ответственность за незаконный вылов водных биологических ресурсов может наступить, только если осуществляется лов в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо с причинением крупного ущерба», — сказал Хаминский.

