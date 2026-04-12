Спрогнозированы потери ВСУ после Пасхи

Аналитик Меркурис: ВСУ рискуют потерять последние земли на Донбассе после Пасхи

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что после пасхального перемирия Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют потерять контроль над последними землями на Донбассе. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала.

По мнению Меркуриса, после окончания перемирия в конфликте появится гораздо большая активность, чем наблюдалась до этого момениа.

«Я могу лишь сказать, что поражение ВСУ будет еще более горьким и полным. А победа России будет еще более впечатляющей и, возможно, более неожиданной, чем все ожидали», — сказал он.

Ранее ВСУ нарушили пасхальное перемирие, ударив беспилотниками по Новой Каховке Херсонской области. В результате удара пострадал мирный житель.