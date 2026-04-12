Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:39, 12 апреля 2026Мир

Спрогнозированы потери ВСУ после Пасхи

Аналитик Меркурис: ВСУ рискуют потерять последние земли на Донбассе после Пасхи
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что после пасхального перемирия Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют потерять контроль над последними землями на Донбассе. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала.

По мнению Меркуриса, после окончания перемирия в конфликте появится гораздо большая активность, чем наблюдалась до этого момениа.

«Я могу лишь сказать, что поражение ВСУ будет еще более горьким и полным. А победа России будет еще более впечатляющей и, возможно, более неожиданной, чем все ожидали», — сказал он.

Ранее ВСУ нарушили пасхальное перемирие, ударив беспилотниками по Новой Каховке Херсонской области. В результате удара пострадал мирный житель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok