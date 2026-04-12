ЦСКА выиграл внутрисезонный турнир Единой лиги ВТБ Winline Basket Cup. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В финале москвичи переиграли казанский УНИКС со счетом 73:62. Матч проходил в Санкт-Петербурге.
Лучшим снайпером в составе ЦСКА стал защитник Мело Тримбл, в его активе 16 очков. У казанцев самым результативным игроком стал центровой Джален Рейнольдс, у него 14 очков.
Третье место в турнире заняла пермская «Парма». В матче за бронзу команда переиграла петербургский «Зенит».
В текущем сезоне ЦСКА идет на первом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. УНИКС занимает вторую позицию.