ЦСКА победил УНИКС и выиграл внутрисезонный турнир Единой лиги ВТБ

ЦСКА выиграл внутрисезонный турнир Единой лиги ВТБ Winline Basket Cup. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале москвичи переиграли казанский УНИКС со счетом 73:62. Матч проходил в Санкт-Петербурге.

Лучшим снайпером в составе ЦСКА стал защитник Мело Тримбл, в его активе 16 очков. У казанцев самым результативным игроком стал центровой Джален Рейнольдс, у него 14 очков.

Третье место в турнире заняла пермская «Парма». В матче за бронзу команда переиграла петербургский «Зенит».

В текущем сезоне ЦСКА идет на первом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. УНИКС занимает вторую позицию.