04:55, 12 апреля 2026Интернет и СМИ

В Норвегии отреагировали на визит украинской делегации

Steigan: Норвегия занимается нацификацией из-за сотрудничества с «Азовом»
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Делегация Украины посетила парламент Норвегии в нацистской форме, а само сотрудничество европейской страны с украинским националистическим подразделением «Азов» (запрещено в России как террористическая организация) говорит о политике открытой нацификации. Об этом написал норвежский портал Steigan.

Автор подчеркнул, что партнерство Норвегии с такими субъектами фактически означает проведение политики реабилитации нацизма.

«Вопреки утверждениям СМИ и официального Осло, "Азов"* так и не изменил свое отношение к нацизму и фашизму. Делегация, посетившая парламент, также была экипирована элементами нацистской формы», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что Украина до сих пор не получила шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала ей передать еще в 2023 году. По словам источника, Киеву нужны норвежские самолеты, поскольку он «находится на переломном этапе войны».

