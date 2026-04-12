Steigan: Норвегия занимается нацификацией из-за сотрудничества с «Азовом»

Делегация Украины посетила парламент Норвегии в нацистской форме, а само сотрудничество европейской страны с украинским националистическим подразделением «Азов» (запрещено в России как террористическая организация) говорит о политике открытой нацификации. Об этом написал норвежский портал Steigan.

Автор подчеркнул, что партнерство Норвегии с такими субъектами фактически означает проведение политики реабилитации нацизма.

«Вопреки утверждениям СМИ и официального Осло, "Азов"* так и не изменил свое отношение к нацизму и фашизму. Делегация, посетившая парламент, также была экипирована элементами нацистской формы», — отмечается в публикации.

