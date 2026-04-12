В США сообщили Украине плохие новости

21:20, 12 апреля 2026Мир

Миршаймер: У США остается все меньше оружия для отправки Украине
Марина Совина (ночной редактор)
У США остается меньше оружия для отправки Украине из-за войны с Ираном. На это указал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену на его YouTube-канале.

«У США стало меньше оружия, которое можно было бы передать украинцам, так как мы расходуем оружие и боеприпасы в Иране с невероятной скоростью», — отметил он. Эксперт подчеркнул, что эта ситуация играет на руку России.

При этом, по его словам, Вашингтон уже потерпел поражение в конфликте на Ближнем Востоке и пытается обвинить в этом Европу. «[Президент США Дональд] Трамп намекает, что если бы ЕС направил свои вооруженные силы на Ближний Восток, то мы смогли бы прорвать Ормузский пролив и положить конец господству Ирана над мировой экономикой. Но этого не произошло», — заключил Миршаймер.

Ранее сообщалось, что иранский кризис нанес серьезный удар по сельскому хозяйству Украины. Как писало агентство Reuters, фермерские хозяйства страны ограничены в возможностях хоть как-то компенсировать затраты на топливо и удобрения, которые приходится импортировать.

