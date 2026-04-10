Иранский кризис создал угрозу «полного краха» на Украине

Reuters: Иранский кризис нанес удар по сельскому хозяйству Украины

Иранский кризис нанес серьезный удар по сельскому хозяйству Украины. Фермеры республики терпят убытки из-за поднявшихся цен на топливо, пишет Reuters со ссылкой на источник.

«Стоимость топлива почти удвоилась с тех пор, как американо-израильские удары по Ирану привели к беспрецедентным перебоям в поставках энергоносителей», — говорится в статье.

Уточняется, что фермерские хозяйства Украины ограничены в возможностях хоть как-то компенсировать затраты на топливо и удобрения, которые приходится импортировать.

«Нам уже сейчас нужно запасаться топливом для сбора урожая. Если мы не сможем собрать его, это приведет к полному краху», — предупредил собеседник агентства.

