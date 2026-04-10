Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:05, 10 апреля 2026

Иранский кризис создал угрозу «полного краха» на Украине

Reuters: Иранский кризис нанес удар по сельскому хозяйству Украины
Александра Синицына

Фото: Miroslav Kushnirenko / Global Look Press

Иранский кризис нанес серьезный удар по сельскому хозяйству Украины. Фермеры республики терпят убытки из-за поднявшихся цен на топливо, пишет Reuters со ссылкой на источник.

«Стоимость топлива почти удвоилась с тех пор, как американо-израильские удары по Ирану привели к беспрецедентным перебоям в поставках энергоносителей», — говорится в статье.

Уточняется, что фермерские хозяйства Украины ограничены в возможностях хоть как-то компенсировать затраты на топливо и удобрения, которые приходится импортировать.

«Нам уже сейчас нужно запасаться топливом для сбора урожая. Если мы не сможем собрать его, это приведет к полному краху», — предупредил собеседник агентства.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением к России на фоне двухнедельного перемирия на Ближнем Востоке. В Москве его восприняли скептически.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok