Володин раскрыл символизм Воскресения Христа

Володин: Воскресение Спасителя символизирует торжество жизни и справедливости

Воскресение Христа вдохновляет на добрые поступки и символизирует торжество жизни и справедливости. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении с Пасхой в мессенджере МАХ.

«Воскресение Спасителя (...) наполняет духовным смыслом наши стремления и деяния», — написал он.

Кроме того, чиновник пожелал, чтобы Пасхальное чудо даровало каждому веру в лучшее и силы.

«С Пасхой в наши семьи приходит радость и Божья благодать. А сердца наполняются любовью и надеждой», — заключил председатель Госдумы.

В ночь на 12 апреля президент России Владимир Путин прибыл в храм Христа Спасителя на пасхальную службу. В главном кафедральном соборе России патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию.

