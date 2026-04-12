
00:47, 12 апреля 2026Россия

Володин раскрыл символизм Воскресения Христа

Володин: Воскресение Спасителя символизирует торжество жизни и справедливости
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Воскресение Христа вдохновляет на добрые поступки и символизирует торжество жизни и справедливости. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении с Пасхой в мессенджере МАХ.

«Воскресение Спасителя (...) наполняет духовным смыслом наши стремления и деяния», — написал он.

Кроме того, чиновник пожелал, чтобы Пасхальное чудо даровало каждому веру в лучшее и силы.

«С Пасхой в наши семьи приходит радость и Божья благодать. А сердца наполняются любовью и надеждой», — заключил председатель Госдумы.

В ночь на 12 апреля президент России Владимир Путин прибыл в храм Христа Спасителя на пасхальную службу. В главном кафедральном соборе России патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию.

    Последние новости

    Россия и Украина обменялись пленными перед Пасхой. По меньшей мере семь человек удерживались ВСУ как заложники

    Раскрыто возможное письмо Лерчек судье о смягчении срока Артему Чекалину

    Дмитриев пригласил иностранцев в Россию и устроил обмен мемами

    Володин раскрыл символизм Воскресения Христа

    Трамп пригрозил Китаю большими проблемами

    Путин поздравил россиян с Пасхой

    Трамп высказался о переговорах с Ираном

    Трамп заявил об отсутствии помощи от НАТО в Ормузском проливе

    Хинштейн рассказал о размещении вернувшихся из украинского плена курян

    Москвичам рассказали о погоде на Пасху

    Все новости
