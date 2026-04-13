13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя, а в мире — Международный день рон-н-ролла. Православные христиане в этот день празднуют понедельник Светлой седмицы. День рождения отмечает Татьяна Навка. Подробнее о торжествах, приметах и традициях 13 апреля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День мецената и благотворителя

Праздник в честь меценатов и благотворителей был учрежден в 2005 году с подачи Эрмитажа. Памятная дата посвящен всем, кто финансово способствует развитию науки и культуры. Самыми известными благотворителями в России были: Павел Третьяков, Савва Мамонтов и Савва Морозов. Они поддерживали молодых деятелей искусства, были попечителями в школахи и спонсировали учеников из бедных семей.

Праздники в мире

Всемирный день рок-н-ролла

Праздник в честь музыкального направления, объединившего афроамериканскую и европейскую культуры, приурочен к выходу сингла Билла Хейли Rock Around The Clock. Композиция считается первой официально признанной песней в этом жанре.

Сингл увидел свет 12 апреля 1954 года, однако фанаты Билла Хейли считают, что он закончил работу над композицией глубокой ночью, так что праздник принято отмечать 13 числа.

Международный день благодарности растениям

День благодарности растениям учредили в начале XXI века, когда вопрос загрязнения окружающей среды встал наиболее остро. Праздник в честь растений призван напомнить людям о том, какую важную роль травы, кустарники и деревья играют в жизни планеты. Поэтому 13 апреля принято проводить мероприятия, посвященные защите окружающей среды, вопросам озеленения и сохранности разнообразия растений на Земле.

Какие еще праздники отмечают в мире 13 апреля

День учителя в Эквадоре;

Национальный день персикового коблера в США;

в США; Дeнь пaмяти жepтв Кaтыни в Польше.

Какой церковный праздник 13 апреля

Светлый понедельник

Согласно библейскому преданию, в первый день после воскресения Иисус явился неузнанным двум своим ученикам, разделил с ними путь в селение Эммаус, неподалеку от Иерусалима, и ужин. Затем в течение 40 дней Спаситель пребывал с апостолами и все это время рассказывал им о Царстве Небесном.

Приметы на 13 апреля

Облака прозрачные — к безветренной, но дождливой погоде;

Если утром 13 апреля пошел дождь, то лето будет пасмурным;

Если день 13 апреля солнечный — теплая погода продлится еще долго;

Если в этот день на небе появилась молния без грозы — лето будет сухим.

Кто родился 13 апреля

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров родился 13 апреля 1973 года. Был телеведущим различных телепередач и ток-шоу: «Шнур вокруг света», «Ленинградский фронт», «Окопная жизнь», «История российского шоу-бизнеса». С 2020 по 2022 год Шнуров был генеральным продюсером телеканала RTVI.

Американский актер Рон Перлман родился 13 апреля 1950 года. Известность ему принесли роли в фильмах: «Хеллбой: Герой из пекла» и «Хеллбой 2: Золотая армия». Он также является актером озвучания популярных мультсериалов: «Бэтмен», «Новые приключения Бэтмена», «Смертельная битва» и других.

