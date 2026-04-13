30-летнюю женщину обвинили в сексе с 15-летним подростком

В Сингапуре 30-летнюю женщину обвинили в совращении 15-летнего подростка

Жительницу Сингапура обвинили в совращении подростка, который был вдвое младше нее. Об этом сообщает издание AsiaOne.

30-летней Фу Цзинь Вэнь предъявлены два обвинения в сексуальных контактах с участием несовершеннолетнего. По версии следствия, в октябре 2025 года женщина четыре раза занималась сексом с подростком, которому в то время было 15 лет.

Судебные документы не уточняют, как они встретились и какого рода отношения их связывали. Обвиняемая предстала перед судом в четверг, 9 апреля. Следующее заседание намечено на май.

Ранее сообщалось, что в США одна из лучших учительниц штата Колорадо совратила школьника. Женщину приговорили к 14 годам заключения.