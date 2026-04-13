16:48, 13 апреля 2026

Адвокат бывшего мужа Лерчек прокомментировал приговор

Адвокат Гуров: Вынесенный Чекалину приговор является несправедливым
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вынесенный судом приговор бывшему мужу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артему Чекалину является несправедливым, потому что заявленного преступления он не совершал. Об этом заявил адвокат фигуранта Сергей Гуров, передает Life.ru.

Общаясь с журналистами Гуров сказал, что вы стали свидетелями осуждения человека, который не совершал это преступление. По словам адвоката, защита Чекалина изначально исходила из позиции о том, что он невиновен. Он отметил, что блогер признал вину по части уклонения от уплаты налогов, осознал содеянное, исправил ошибку, выплатив все задолженоости, пени и штрафы государству. Он заявил, что защита считает приговор необоснованным и собирается его обжаловать.

Кроме того, по информации Telegram-канала Shot, комментируя приговор Гуров сказал, что закон предусматривает отсрочку только отцов-одиночек. В ближайшее время 10-летние близнецы Алиса и Богдан и трехлетний Лев переедут в дом их матери — блогерши Лерчек.

Адвокат Лерчек Константин Третьяков также подтвердил инфомрацию о переезде детей, передает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

«У них установлен режим общения с детьми. Артема нет, он будет в СИЗО, поэтому дети — к Валерии»— сказал он.

Ранее сообщалось, что в Москве Гагаринский суд приговорил бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 194 миллионов рублей

