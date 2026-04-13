15:23, 13 апреля 2026Силовые структуры

Адвоката и юриста обвинили в хищении 41 миллиона рублей у известного российского блогера

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Адвоката Алису Волхову и юриста Ольгу Гольцеву обвинили в хищении 41 миллиона рублей у российской блогерши Александры Митрошиной, также известной как Матерь Бложья. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В отношении Волховой и Гольцевой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину они признали. Суд отправил женщин под домашний арест. Процесс по их делу состоится в Савеловском суде.

Все произошло в 2023 году. Тогда Волхова защищала блогера Митрошину, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов в размере 127 миллионов рублей. Ситуация была благополучно разрешена и долг перед налоговой блогерша погасила. Дело в ее отношении было прекращено. В это же время адвокат узнала, что блогер располагает значительными деньгами на банковских счетах.

Затем, в 2024 году Волхова воспользовалась этой информацией после того, как в отношении Митрошиной возбудили новое дело по факту легализации преступно нажитых доходов через покупку недвижимости. Речь идет о купленной квартире за 200 миллионов рублей, 60 миллионов из которых, как считает следствие, являлись частью неуплаченных налогов. 8 марта 2025 года Митрошину задержали в аэропорту Сочи. Суд отправил ее под домашний арест.

На встречах с блогером адвокат сообщала ей заведомо ложные сведения и убедила ее передать деньги ей и юристу Гольцевой якобы для безопасности. По их словам, при помощи части этих денег они хотели решить различные вопросы с должностными лицами ФНС, которые якобы продолжали проверку в отношении Митрошиной. В итоге блогерша перевела адвокату и юристу 41 миллион рублей.

Ранее Тверской суд продлил домашний арест блогеру Александре Митрошиной по делу об отмывании 127 миллионов рублей.

