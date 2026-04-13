Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:32, 13 апреля 2026Интернет и СМИ

Банальная ошибка с микроволновкой обернулась «ужасным взрывом»

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: David McNew / Reuters

Пользователь Reddit с ником Princetonwu рассказал о допущенной им при приготовлении еды оплошности. Причиной стало недоваренное яйцо.

«Я примерно на треть очистил его от скорлупы и понял, что оно все еще довольно жидкое. Решив, что в таком виде доварить яйцо уже не получится, я просто засунул его в микроволновку. Примерно через минуту нагревания произошел ужасный взрыв. Он был настолько сильным, что выбил дверцу!» — поделился переживаниями автор.

Само яйцо разлетелось на мельчайшие кусочки, которыми была покрыта вся внутренняя поверхность печи. Сама микроволновка после этого тоже перестала работать.

«Какая-то часть меня верила, что греть яйцо со скорлупой — плохая затея. С другой стороны, я же очистил часть, значит, проблем быть не должно. Как же я ошибался», — заключил автор.

Ранее женщина последовала совету бывшей свекрови и обожгла лицо. Она попыталась приготовить яйцо пашот в микроволновой печи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok