Банальная ошибка с микроволновкой обернулась «ужасным взрывом»

Пользователь Reddit с ником Princetonwu рассказал о допущенной им при приготовлении еды оплошности. Причиной стало недоваренное яйцо.

«Я примерно на треть очистил его от скорлупы и понял, что оно все еще довольно жидкое. Решив, что в таком виде доварить яйцо уже не получится, я просто засунул его в микроволновку. Примерно через минуту нагревания произошел ужасный взрыв. Он был настолько сильным, что выбил дверцу!» — поделился переживаниями автор.

Само яйцо разлетелось на мельчайшие кусочки, которыми была покрыта вся внутренняя поверхность печи. Сама микроволновка после этого тоже перестала работать.

«Какая-то часть меня верила, что греть яйцо со скорлупой — плохая затея. С другой стороны, я же очистил часть, значит, проблем быть не должно. Как же я ошибался», — заключил автор.

