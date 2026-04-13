Тело пропавшего российского журналиста обнаружили в реке

14:13, 13 апреля 2026

Тело пропавшего журналиста Басова обнаружили в реке в Вологодской области
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Тело пропавшего журналиста газеты «Верховажский вестник» Владимира Басова обнаружили в реке Ваге в Вологодской области. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что в ночь на 6 апреля Басов ушел из дома и пропал. Обеспокоенные его исчезновением родственники и коллеги обратились к спасателям. В ходе поисков 10 апреля на берегу Ваги нашли следы обуви журналиста. После этого к поискам подключились водолазы. 12 апреля его тело обнаружили в воде.

Причина гибели Басова выясняется. По одной из версий, это мог быть несчастный случай. Журналисту было 66 лет.

Владимир Басов начал карьеру в журналистике в 1981 году. Работал в газете «Путь к коммунизму». С 2000 года писал для «Верховажского вестника». Он освещал темы экономики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также вел популярную у читателей рубрику «Субботний привал», посвященную охоте и рыбалке. Был членом Союза журналистов России. В 2015 году получил диплом за репортаж на областном конкурсе имени Владимира Гиляровского.

