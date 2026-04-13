13 апреля 2026

Экспериментальный арт-проект представили полтора десятка художников в российском регионе

В Нальчике молодые художники показали экспериментальный арт-проект «Как будто»
Антон Похиляк
Антон Похиляк

Кадр: Нуржан Кубадиева / ТАСС

В Нальчике 15 молодых художников Кабардино-Балкарии представили экспериментальный арт-проект «Как будто», состоящий из графики, живописи и прикладного искусства, передает ТАСС.

Выставка открылась в павильоне современного искусства парка 100-летия столицы региона. Как отметили организаторы, она представляет собой пространство, где художественные высказывания полутора десятков разных и самобытных авторов «не только сосуществуют, но и вступают в диалог, свободный от привычных клише возраста, опыта и жанра», а зритель становится соучастником, которому предлагается исследовать, сопоставлять и интерпретировать.

Один из авторов, Амина Пазова, рассказала, что любит писать море в разных стилях, с разным настроением, игрой бликов и передает его стихию через формы и линии. С другой стороны, на выставке есть черная бурка (длинная кавказская накидка), сделанная из мелких обугленных кусочков дерева, как и большое панно под названием «Затмение».

Арт-проект «Как будто» продлится в Нальчике до конца апреля.

Ранее сообщалось, что в подмосковном музее «Новый Иерусалим» 29 апреля откроется выставка «(НЕ)известный. Константин Горбатов». Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения представителя русского импрессионизма. Проект представит биографию художника-эмигранта через его живопись, графику, письма и архивные документы. Посетители смогут проследить путь автора от детства в Самарской губернии до последних дней в Берлине в 1945 году.

