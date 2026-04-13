Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:00, 13 апреля 2026Экономика

Еще несколько стран перестали покупать пшеницу у России

РЗС: Число покупателей российской пшеницы сократилось с 14 до 11 стран
Кирилл Луцюк

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Если в первую декаду апреля 2025 года российская пшеница отгружалась в 14 государств, то в аналогичный период этого года соответствующий показатель упал до 11. Об этом со ссылкой на Российский зерновой союз (РЗС) сообщило «Интерфакс».

По данным этой организации, с 1 по 10 апреля Россия экспортировала почти 1,1 миллиона тонн пшеницы. Таким образом прошлогодний показатель удалось превысить в 1,4 раза. Как отметила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт всех основных зерновых культур увеличился в 1,6 раза, до 1,2 миллиона тонн.

В первую декаду апреля отгрузки в Египет выросли в 4,1 раза, до 172 тысяч тонн с 42 тыс. тонн, а в Турцию — в 1,6 раза, до 146,5 тысячи тонн. Больше чем в четыре раза увеличились поставки в Кению, достигнув 146 тысяч тонн. Однако серьезно просел экспорт пшеницы в Израиль. Он упал в 2,6 раза до 22,5 тысячи тонн.

В марте экспорт российской пшеницы увеличился в 2,1 раза относительно первого весеннего месяца 2025 года и достиг 4,6 миллиона тонн. Отгрузки в Египет выросли в 2,7 раза, а в Турцию — в 3,3 раза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok