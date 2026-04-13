Еще несколько стран перестали покупать пшеницу у России

РЗС: Число покупателей российской пшеницы сократилось с 14 до 11 стран

Если в первую декаду апреля 2025 года российская пшеница отгружалась в 14 государств, то в аналогичный период этого года соответствующий показатель упал до 11. Об этом со ссылкой на Российский зерновой союз (РЗС) сообщило «Интерфакс».

По данным этой организации, с 1 по 10 апреля Россия экспортировала почти 1,1 миллиона тонн пшеницы. Таким образом прошлогодний показатель удалось превысить в 1,4 раза. Как отметила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт всех основных зерновых культур увеличился в 1,6 раза, до 1,2 миллиона тонн.

В первую декаду апреля отгрузки в Египет выросли в 4,1 раза, до 172 тысяч тонн с 42 тыс. тонн, а в Турцию — в 1,6 раза, до 146,5 тысячи тонн. Больше чем в четыре раза увеличились поставки в Кению, достигнув 146 тысяч тонн. Однако серьезно просел экспорт пшеницы в Израиль. Он упал в 2,6 раза до 22,5 тысячи тонн.

В марте экспорт российской пшеницы увеличился в 2,1 раза относительно первого весеннего месяца 2025 года и достиг 4,6 миллиона тонн. Отгрузки в Египет выросли в 2,7 раза, а в Турцию — в 3,3 раза.