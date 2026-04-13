Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:22, 13 апреля 2026Мир

Глава МИД Ирана обвинил США в «изменении правил игры»

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

США не усвоили урок и незадолго до подписания соглашения резко изменили правила игры. С таким обвинением выступил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х.

По его словам, Тегеран добросовестно взаимодействовал с Вашингтоном в ходе «интенсивных переговоров на самом высоком уровне за последние 47 лет» и стремился положить конец боевым действиям.

«Но незадолго до [подписания] "Исламабадского меморандума о взаимопонимании" мы столкнулись с максимализмом и изменением правил игры. Никаких уроков не извлечено. Добрая воля порождает добрую волю. Вражда порождает вражду», — сказал он.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан обозначил условие для соглашения с США. «Если правительство США прекратит свой тоталитаризм и будет уважать права иранского народа, то обязательно найдутся пути для достижения соглашения», — написал политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok