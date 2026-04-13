Глава МИД Ирана обвинил США в «изменении правил игры»

Аракчи: США не усвоили урок и изменили правила игры

США не усвоили урок и незадолго до подписания соглашения резко изменили правила игры. С таким обвинением выступил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х.

По его словам, Тегеран добросовестно взаимодействовал с Вашингтоном в ходе «интенсивных переговоров на самом высоком уровне за последние 47 лет» и стремился положить конец боевым действиям.

«Но незадолго до [подписания] "Исламабадского меморандума о взаимопонимании" мы столкнулись с максимализмом и изменением правил игры. Никаких уроков не извлечено. Добрая воля порождает добрую волю. Вражда порождает вражду», — сказал он.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан обозначил условие для соглашения с США. «Если правительство США прекратит свой тоталитаризм и будет уважать права иранского народа, то обязательно найдутся пути для достижения соглашения», — написал политик.