Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:18, 12 апреля 2026Мир

Президент Ирана обозначил условие для соглашения с США

Президент Ирана Пезешкиан: США должны прекратить тоталитаризм ради соглашения
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Aboutaleb Nadri / Iran's President / Reuters

Вашингтон должен прекратить свой тоталитаризм в отношении Ирана, что поспособствует достижению соглашения по урегулированию возникшего кризиса. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в своей публикации в соцсети Х.

«Если правительство США прекратит свой тоталитаризм и будет уважать права иранского народа, то обязательно найдутся пути для достижения соглашения», — написал политик.

Пезешкиан также пожелал сил членам переговорной команды, представляющей Тегеран.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид рассказал, что у Ирана и США возникли разногласия по поводу суммы замороженных активов Тегерана. Анонимный источник раскрыл, что у администрации Вашингтона есть несколько «красных линий», прочерченных для иранской стороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok