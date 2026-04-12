Раскрыто разногласие на переговорах США и Ирана

Axios: У США и Ирана возникли разногласия на переговорах из-за активов Тегерана

У Вашингтона и Тегерана возникли разногласия на переговорах по поводу суммы замороженных иранских активов, которые должны быть разблокированы. Об этом заявил журналист портала Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X.

Один из анонимных источников заявил, что администрация Соединенных Штатов рассматривает в качестве своих «красных линий» требования к Ирану прекратить обогащение урана. Кроме того, от Тегерана хотят добиться демонтажа всех крупных объектов по обогащению и отказа от запасов высокообогащенного урана.

Подчеркивается, что США призвали иранскую сторону принять более широкий механизм мира, безопасности и деэскалации в регионе. Он включает региональных союзников Вашингтона. Между тем, Америка настаивает на прекращении Ираном якобы финансирования региональных «прокси» и полном открытии Ормузского пролива без взимания платы за проход, уточнил журналист, сославшись на неназванного госслужащего.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану фразой «мы можем всех их уложить», указав, что может оставить Исламскую Республику без электричества на десять лет.

Ранее The New York Times обозначил морскую блокаду США Ормузского пролива актом войны. Этот участок является важнейшей транспортной артерией в регионе, на которую приходится почти пятая часть мировых поставок нефти.