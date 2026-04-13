Экономика
14:31, 13 апреля 2026Экономика

Иранский кризис ударил по кошельку Европейского союза

Фон дер Ляйен: Расходы ЕС на энергоносители выросли на 22 миллиарда евро
Кирилл Луцюк

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Иранский кризис обернулся для Европейского союза серьезным ростом расходов. На это посетовала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, причиной это стала блокада Ормузского пролива, ударившая по европейской экономике. За 44 дня конфликта траты ЕС на энергоресурсы выросли на 22 миллиарда евро. При этом физический объем импорта, как уточнила фон дер Ляйен, «не увеличился ни на одну молекулу».

По подсчетам исследовательской группы Kpler, ближневосточный кризис вынудил Европейский союз наращивать закупки российского сжиженного природного газа (СПГ). В I квартале европейский импорт с проекта «Ямал СПГ» в Сибири вырос на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 5 миллионов тонн. Евросоюзу эти поставки обошлись примерно в 2,88 миллиарда евро.

В марте 2026 года страны ЕС закупили рекордные объемы российского СПГ. Поставки выросли на 38 процентов год к году, до исторического максимума в 2,5 миллиарда кубометров.

