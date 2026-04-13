18:34, 13 апреля 2026Экономика

Курс евро упал ниже 90 рублей

Официальный курс евро упал ниже 90 рублей впервые с 24 января
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Банк России установил из расчетов на вторник, 14 апреля, курс евро равным 89,14 рубля, что стало минимальным значением с 24 января текущего года. Значение приведено на сайте регулятора.

Курс доллара опустился до 76,25 рубля, а юань подешевел до 11,13 рубля. С начала месяца доллар и евро потеряли в стоимости более чем три рубля.

Основными причинами такой динамики российской валюты стал рост стоимости углеводородов на Ближнем Востоке, а также приостановка бюджетного правила до 1 июля.

Первый фактор увеличивает приток валюты на российский рынок в связи с повышением доходов экспортеров нефти и газа. При этом второе обстоятельство означает, что Банк России по поручению Минфина больше не скупает излишки валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ), то есть не ищет способов не дать рублю переукрепиться.

Такое решение вызывает удивление у экспертов, поскольку оно приводит к сокращению доходов федерального бюджета и усугубляет проблемы экспортеров неэнергетического сектора, чья продукция из-за крепкого рубля теряет конкурентоспособность на мировых рынках.

В частности, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заметил, что он не понимает смысла укрепления рубля, которым занимаются правительство и Центробанк. Он напомнил, что при планировании бюджета ожидалось, что средний курс российской валюты составит 92,2 рубля за доллар.

