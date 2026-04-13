У российских регионов перестало хватать денег на лифты

«Ъ»: Регионы России в начале года в два раза сократили закупки лифтов для замены

Регионы в начале 2026 года в два раза сократили закупки лифтов для установки в многоквартирных домах, где срок службы имеющегося оборудования превысил нормативные 25 лет. Об этом со ссылкой на подсчеты Российского лифтового объединения (РЛО) пишет «Коммерсантъ».

Сумма средств, потраченных на эти цели, также упала в два раза, до 10,7 миллиарда рублей. В Минстрое связали отставание в начале года с подготовительным этапом.

Тем не менее финансовый директор Щербинского лифтостроительного завода Сергей Фирстов заметил, что в регионах, где фонд капитального ремонта уверенно наполняется, а местные власти оказывают дополнительную поддержку, проблем с поставками нет. Однако в других из-за дефицита средств своевременной замены оборудования не происходит.

Гендиректор РЛО Петр Харламов напомнил, в России работают около 600 тысяч лифтов, из них уже к 2030 году 100 тысяч будут требовать замены из-за старости. По его оценке, для замены всего отработавшего свое время оборудования на этот период нужно 600 миллиардов рублей.

На фоне сокращения закупок российские лифтовые заводы загружены всего на 40-50 процентов от своих возможностей, указал партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Станислав Мудров. Такая ситуация делает предприятия убыточными и не позволяет им окупать модернизацию.

Отдельной проблемой для них стала конкуренция со стороны китайских производителей. В отдельных случаях иностранная продукция оказывается на 30-40 процентов дешевле российской. Поэтому в первом квартале на импорт из Китая пришлось 23,3 процента от всех смонтированных в России лифтов, еще 6,3 процента заняла Турция.

Ранее спасатель третьего класса Артур Давыденко дал россиянам совет на случай, если кабина лифта падает. Он отметил, что самое важное — это принять правильную позу, то есть не стоять на прямых ногах, а чуть присесть, чтобы ноги работали как пружина, и защитить голову руками.