Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:20, 31 марта 2026Экономика

Россиянам дали совет на случай падения лифта

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Если кабина лифта падает, важно быстро сориентироваться и принять правильную позу, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья. Совет на этот случай россиянам дал специалист по пожарной безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях, спасатель третьего класса Артур Давыденко в разговоре с KP.RU.

Эксперт отметил, что по возможности стоит предвидеть опасность, понимая, что лифт может быть неисправным, особенно если он ломался несколько раз. «Не нужно перегружать кабину, разрешать детям прыгать, даже несмотря на то, что системы лифтов оборудованы значительнейшим уровнем средств безопасности», — напомнил он.

В случае если лифт начинает падать, Давыденко порекомендовал не стоять на прямых ногах и чуть присесть, чтобы ноги тоже работали как пружина. Помимо этого, важно защитить голову руками. При соблюдении этих правил, добавил специалист, удастся обойтись минимальными потерями.

Ранее директор Первой лифтовой ассоциации Юрий Клюшнев оценил вероятность человека упасть в шахту лифта. По его словам, полный обрыв тросов в подъемнике и падение кабины в шахту практически невозможны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok