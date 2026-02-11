Россиянам рассказали о вероятности упасть в шахту лифта

Эксперт Клюшнев: Полный обрыв тросов в лифте и падение в шахту почти невозможно

Полный обрыв тросов в лифте и падение кабины в шахту почти невозможны. О вероятности трагического исхода при пользовании подъемниками рассказал россиянам директор Первой лифтовой ассоциации Юрий Клюшнев в беседе с «Фонтанкой».

Эксперт пояснил, что при обрыве одного или нескольких тросов в лифте срабатывают ловители. Они приходят в действие, если кабина поднимается или опускается со скоростью примерно в 1,5 раза быстрее обычной.

При этом случаев, когда тросы у лифта обрываются полностью и он падает в шахту, очень мало. «Обрыв тросов — практически невозможная ситуация, потому что любой лифт, даже не совсем современный, имеет не меньше трех тросов. У каждого из них — многократный запас прочности», — пояснил Клюшнев.

Ранее в этот день в Санкт-Петербурге рухнул лифт с матерью и ребенком внутри. После падения лифта пассажиры самостоятельно покинули кабину. В лифтовой аварийной службе, в свою очередь, утверждают, что обрыва троса не было и кабина лишь резко затормозила.