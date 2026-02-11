Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
12:33, 11 февраля 2026Экономика

В Петербурге рухнул лифт с матерью и ребенком внутри

На юге Петербурга рухнул лифт с матерью и ребенком внутри
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Питерский Следком»

На юге Санкт-Петербурга рухнул лифт с пассажирами внутри. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел накануне вечером в Московском районе, в доме, расположенном по адресу проспект Космонавтов, 48/1. Уточняется, что лифт упал со второго этажа. Внутри подъемника в тот момент находились мать и ее трехлетняя дочь.

Издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу районной администрации сообщило, что после падения лифта пассажиры самостоятельно покинули кабину. В лифтовой аварийной службе, в свою очередь, утверждают, что обрыва троса не было и кабина лишь резко затормозила.

По факту случившегося ведется доследственная проверка. До выяснения всех обстоятельств работу лифта приостановили.

Накануне стало известно, что в подмосковном Жуковском лифт жилой многоэтажки резко взлетел и травмировал мужчину.

